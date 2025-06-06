Хаминский: опоздавшие на рейс смогут использовать обратный билет

Изменения вступят в силу с 1 сентября Пассажиры, опоздавшие на рейс, с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.
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