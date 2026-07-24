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Царьград

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Беженка из Латвии назвала русское общество более открытым и сплочённым

Беженка из Латвии назвала русское общество более открытым и сплочённым

Елизавета, переехавшая в Россию из Латвии по политическим причинам, рассказала РИА Новости, что в России люди общаются свободнее и легче идут на контакт, тогда как в Латвии общество стало более замкнутым и индивидуалистичным.

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