Экс-президент Молдавии Додон отказался покидать страну под предлогами работы

Бывший президент Молдавии, председатель оппозиционной Социалистической партии Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что не покинет страну в том случае, если ему предложат работу в крупной российской корпорации.
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