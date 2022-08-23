Фотографии природы пяти континентов увидят жители Приморья на фестивале "Золотая черепаха"

С 3 по 25 сентября 2022 года во Владивостоке откроет свои двери международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" (6+) — проект, дух и философия которого направлены на сохранение природы, изменение экологического сознания и поведения людей через искусство, сообщили ИА UssurMedia организаторы фестиваля.
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