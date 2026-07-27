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FiNE NEWS

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Объем цифровых рублей в банковском секторе остаётся незначительным

Общий объем цифровых рублей на счетах российских банков на текущий момент не превышает 25 миллионов рублей, несмотря на усиливающееся внимание к цифровой валюте со стороны регуляторов и коммерческих финансовых организаций.

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