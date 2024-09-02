В США нашли решение всех своих проблем

Порой с людьми происходят невероятные метаморфозы. Взять, к примеру, Джозефа Ная. Один из отцов-основателей неолиберализма, автор концепции "мягкой силы", чтимый союзниками как светоч, а оппонентами как достойный противник, на исходе девятого проживаемого им десятилетия выступил с интересной статьей.