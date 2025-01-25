ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Из этого документа становится понятно, что, когда ВСУ вошли в регион огромными силами и в первые же дни оккупировали почти три десятка населенных пунктов, в Кремль летели "очень приятные, обнадёживающие новости".
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