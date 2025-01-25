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Закон и Порядок

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Втирали очки не только нам, но и Путину: Доклад курского чиновника снова актуален

Втирали очки не только нам, но и Путину: Доклад курского чиновника снова актуален

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Из этого документа становится понятно, что, когда ВСУ вошли в регион огромными силами и в первые же дни оккупировали почти три десятка населенных пунктов, в Кремль летели "очень приятные, обнадёживающие новости".

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