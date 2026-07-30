Губерниев — о центре Загитовой: «Вопрос: какое образование у Алины?»

Chin Andy

Встречный вопрос - А какое образование у нашего "знаменитейшего" спортивного журналиста и комментатора всея и всех? Держись за стул, бро - тренерский факультет Российской академии физической культуры. Позже учился в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения. Т.е. образования "журналист" у него нет... И он теперь задаёт вопросы, у кого какое образование? 😂