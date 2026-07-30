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Татар-информ

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Губерниев — о центре Загитовой: «Вопрос: какое образование у Алины?»

Губерниев — о центре Загитовой: «Вопрос: какое образование у Алины?»

Фото: @ Салават Камалетдинов, "Татар-Информ" Комментатор Дмитрий Губерниев усомнился, что олимпийских титулов Алины Загитовой достаточно для работы с юными фигуристами, и заявил, что тренеру необходимо профильное образование.

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Комментарии
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Chin Andy
Встречный вопрос - А какое образование у нашего &quot;знаменитейшего&quot; спортивного журналиста и комментатора всея и всех? Держись за стул, бро - тренерский факультет  Российской академии физической культуры. Позже учился в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения. Т.е. образования &quot;журналист&quot; у него нет... И он теперь задаёт вопросы, у кого какое образование? 😂
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