Фото: @ Салават Камалетдинов, "Татар-Информ" Комментатор Дмитрий Губерниев усомнился, что олимпийских титулов Алины Загитовой достаточно для работы с юными фигуристами, и заявил, что тренеру необходимо профильное образование.
Губерниев — о центре Загитовой: «Вопрос: какое образование у Алины?»
Комментарии
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Chin Andy
Встречный вопрос - А какое образование у нашего "знаменитейшего" спортивного журналиста и комментатора всея и всех? Держись за стул, бро - тренерский факультет Российской академии физической культуры. Позже учился в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения. Т.е. образования "журналист" у него нет... И он теперь задаёт вопросы, у кого какое образование? 😂
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