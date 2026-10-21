На какую глубину надо отодвинуть ВСУ от Белгорода, Брянска и Курска? Виктор Сокирко Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Александр Коц Геннадий Алехин О создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной неоднократно высказывался российский президент Владимир Путин (впервые 13 июня 2023 года) и, фактически, отдал приказ армии на её формирование.