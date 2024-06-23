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«Реал» не переживает насчет перелома Мбаппе. Клуб рассчитывает на него в Суперкубке УЕФА 14 августа, даже если придется делать операцию после Евро

«Реал» не переживает насчет перелома Мбаппе. Клуб рассчитывает на него в Суперкубке УЕФА 14 августа, даже если придется делать операцию после Евро

По сведениям As, клуб понимает решение отложить операцию на носу до окончания чемпионата Европы и воспринимает его спокойно, не предъявляя никаких требований ни французской федерации, ни футболисту.

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