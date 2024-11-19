Полицейские Кировграда продолжают работу по профилактике мошенничества

МОтд МВД России «Кировградское» BrisperСотрудники Межмуниципального отделения полиции МВД России «Кировградское» просят граждан быть бдительными! За период 10 месяцев в полицию Кировграда поступило 47 заявлений о мошенничестве, 43 из них–с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
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