Эксперт Мурзов дал дачникам десять советов по планированию посадок

Своим опытом поделился садовод-любитель, редактор сайта телеканала «Саратов 24» Алексей Мурзов. По его словам, эти рекомендации помогут создать здоровую и продуктивную садовую экосистему, которая обеспечит плодовое изобилие.
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