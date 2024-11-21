В Крыму арестовали двух украинцев, приплывших в Керчь на надувной лодке

Керченский городской суд отправил под стражу двух граждан Украины 1982 и 1984 годов рождения. Фото: Гала АмарандоОни обвиняются в том, что 18 августа 2024 года, по предварительному сговору, использовали надувную лодку с электрическим мотором для незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации.