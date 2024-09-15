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Новости для Фанов

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18-летний сын Ирины Дубцовой купил себе авто за двадцать миллионов

18-летний сын Ирины Дубцовой купил себе авто за двадцать миллионов

﻿﻿Артем, 18-летний сын певицы Ирины Дубцовой и музыканта Романа Черницына, купил новую машину. Он разместил в социальных сетях фотографии своего черного BMW X4 M Competition, который еще не покинул автосалон.

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