18-летний сын Ирины Дубцовой купил себе авто за двадцать миллионов

Артем, 18-летний сын певицы Ирины Дубцовой и музыканта Романа Черницына, купил новую машину. Он разместил в социальных сетях фотографии своего черного BMW X4 M Competition, который еще не покинул автосалон.
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