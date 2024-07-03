Проблема с бортпроводниками может парализовать работу «Аэрофлота»

Компания «Аэрофлот» стала одной из самых пострадавших от введения западных санкций. Отмены полетов за рубеж, проблемы с обновлением авиапарка, все это больно ударило по финансовому состоянию авиаперевозчика.
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