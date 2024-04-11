В Болгарии поймали участника перестрелки в башне "Око": Скрывался семь лет

За границей задержали участника громкого преступления в "Москва-Сити"В Болгарии задержали последнего находившегося в розыске участника перестрелки в башне "Око" "Москва-Сити" уроженца Дагестана Абубакара Абакарова.
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