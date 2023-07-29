Правительство России запретило вывоз риса и рисовой муки до конца года

Российское правительство ввело временный запрет на вывоз из нашей страны риса и рисовой муки. Постановление о запрете вывоза этой сельхозпродукции на срок до 31 декабря 2023 года 29 июля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Российское правительство ввело временный запрет на вывоз из нашей страны риса и рисовой муки. Постановление о запрете вывоза этой сельхозпродукции на срок до 31 декабря 2023 года 29 июля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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