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Правительство России запретило вывоз риса и рисовой муки до конца года

Правительство России запретило вывоз риса и рисовой муки до конца года

Российское правительство ввело временный запрет на вывоз из нашей страны риса и рисовой муки. Постановление о запрете вывоза этой сельхозпродукции на срок до 31 декабря 2023 года 29 июля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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