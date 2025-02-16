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Царьград

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Зеленский выдвинул Трампу хамский ультиматум: Теперь у США лишь три пути

Зеленский выдвинул Трампу хамский ультиматум: Теперь у США лишь три пути

Президент Украины решил показать свою "крутость", выдвинув США ультиматум. У Трампа есть сразу несколько вариантов, как на него ответитьВладимир Зеленский на Мюнхенской конференции вдруг заговорил с США с позиции силы.

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Комментарии
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Eduard
Просто Трамп должен сказать,что Зеленский самозвпнец и арестовать его!
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20 час.
Ф
Фил
Заблокировать, этому уроду, счета и он на коленях приползет. Он за бабло мать родную продаст.
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18 час.
ВР
Вова Рябов
Интересно сколько ещё времени просуществует губерния
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16 час.
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