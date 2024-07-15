Алсу поделилась своими моментами счастья

Певица Алсу хорошеет с каждым днем после подачи заявления на развод. Известная исполнительница Alsu подала на развод после 18 лет брака и сейчас пытается найти душевное равновесие, отправившись на курорт.
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