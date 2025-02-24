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Царьград

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Киев жалуется на проблемы в диалоге с администрацией Трампа

Киев жалуется на проблемы в диалоге с администрацией Трампа

Киев сталкивается с трудностями в установлении отношений с администрацией Дональда Трампа. Александр Мережко и Андрей Ермак подчеркивают нехватку диалога, а сам Трамп критически отзывается о Владимире Зеленском, называя его "диктатором без выборов".

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