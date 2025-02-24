Киев жалуется на проблемы в диалоге с администрацией Трампа

Киев сталкивается с трудностями в установлении отношений с администрацией Дональда Трампа. Александр Мережко и Андрей Ермак подчеркивают нехватку диалога, а сам Трамп критически отзывается о Владимире Зеленском, называя его "диктатором без выборов".