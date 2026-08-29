Началась битва за Орехов ﻿

Роман КАТЕРИНЧУК Стремительное наступление ВС России на Запорожском направлении Армия России, не снижая темпов, наступает на всех направлениях, на земле самое заметное подтверждённое изменение за прошедшую неделю – на Запорожском направлении.
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Всё это хорошо, если так и есть.
Но с тем враньём, что льётся с ТВ и от всяких блохеров и воен.экспертов верить всему, то себя не уважать.
К примеру, автор не желает сказать, а чей на данный момент Купянск, который вроде как должен быть нашим, ещё с конца ноября прошлого года?
О чём вначале заявило МО, в лице герасимова, а потом повторил ВВП. Типа там пару бараков надо ещё зачистить и подождать пока укропы сдадутся или сдохнут в окружении, это было уже в середине декабря.
"Купянск, за который идут тяжелые и позиционные бои, контроль над ним оспаривается обеими сторонами.".
Линия фронта в районе Купянска нестабильна, контроль над отдельными районами, окраинами и микрорайонами переходит в ходе встречных столкновений.".
"Днем ранее, 20 ноября 2025 года, начальник Генштаба Валерий Герасимов официально доложил главе государства о полном освобождении Купянска и блокировании группировки ВСУ на левом берегу реки Оскол.
21 ноября 2025 года Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ впервые публично и развернуто заявил о фактическом переходе Купянска под контроль российских войск.".
"По заявлению Владимира Путина во время «Итогов года» 19 декабря 2025 года, в районе Купянска было заблокировано и окружено около 3,5 тысяч украинских военнослужащих (15 батальонов ВСУ).".
Еще не так много и будет год, как "освобождаем" "освобождённый" Купянск.
Всё это есть в открытом доступе, не с перепоя придумано или взято с каких-то "экстрмистских" сайтов.