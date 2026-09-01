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Искусственные спутники Земли: для чего они нужны и как их увидеть без телескопа

Прямо сейчас над вашей головой летят больше 14 000 спутников. Разбираемся, зачем они нужны, почему не падают и как увидеть самый яркий из них своими глазами.

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