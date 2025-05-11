Между Нью-Йорком и Шанхаем: Москва стала вторым городом мира по богатству. Спасибо чиновникам и курьерам

Владимир Козлов

В Московской области не хватает школ и детских садов. Фельдшерские пункты ликвидировали. До больниц надо добираться часами из-за пробок на дорогах и значительной удалённости от населенных пунктов. Региональный губернатор Воробьёв уничтожает природу и земли сельхоз назначения под возведение высоток, а инфраструктура не развивается. Он уже со своей строительной фирмой "Самолёт" и в Санкт-Петербург пролез.