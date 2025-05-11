БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • ММ
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Между Нью-Йорком и Шанхаем: Москва стала вторым городом мира по богатству. Спасибо чиновникам и курьерам

Между Нью-Йорком и Шанхаем: Москва стала вторым городом мира по богатству. Спасибо чиновникам и курьерам

Пятая часть ВВП страны приходится на столицу Георгий Смирнов Фото: Вероника Зорина/ТАСС Материал комментируют: Андрей Заостровцев Московская экономика (ВРП, валовый региональный продукт) с 2019 года, по предварительным данным, выросла на 26,9% процента, достигнув $1,39 трлн по паритету покупательной способности (ППС).

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Комментарии
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Владимир Козлов
В Московской области не хватает школ и детских садов. Фельдшерские пункты ликвидировали. До больниц надо добираться часами из-за пробок на дорогах и значительной удалённости от населенных пунктов. Региональный губернатор Воробьёв уничтожает природу и земли сельхоз назначения под возведение высоток, а инфраструктура не развивается. Он уже со своей строительной фирмой &quot;Самолёт&quot; и в Санкт-Петербург пролез.
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