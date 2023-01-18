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Новый министр обороны ФРГ Писториус признал, что Германия «косвенно» вовлечена в боевые действия на Украине

Новый министр обороны ФРГ Писториус признал, что Германия «косвенно» вовлечена в боевые действия на Украине

Новый немецкий министр обороны Борис Писториус признал, что Берлин «косвенно» вовлечен в боевые действия на украинской территории.

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