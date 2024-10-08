Внимание! Высокий (жёлтый) уровень террористической опасности – будьте бдительны!Жители и гости Ленинского района, руководители предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели!При получении сообщения (по телефону, электронной почте, от неизвестного лица, иным способом) о подготовке либо совершении акта террориз.
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