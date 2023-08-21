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Жанибек Алимханулы: «Мой ру – уак. Но я не из тех, кто хвастается ру, говоря о нем»

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO, казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) объявил о своем ру (роде).

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