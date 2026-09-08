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Дворик / Avlu турецкий сериал 2018

Дворик / Avlu турецкий сериал 2018

Название сериала: Дворик Оригинальное название: Avlu / Страна: Турция Жанр:  драма;криминал Год: 2018 Всего серий: 20 Всего сезонов: 2 Качество: WEB-DLRip 720p Перевод:  Sunshine Studio Актеры: Демет Эвгар;Джерен Морай;Нюрсель Кёсе;Дениз Джан Акташ;Онур Озтюрк;Айча Дамгаджи;Джахит Эдже;Чигдем Бенли;Умму Путгул;Saniye Samra Режисеры: Юксель Аксу;Хюлья Гезер;Шафак Бал;Измаил Сахин Продюсеры: Хайри Аслан;Суле Пусат Рейтинг КиноПоиска: Дворик турецкий сериал 2018 смотреть […] Сообщение Дворик / Avlu турецкий сериал 2018 появились сначала на Турецкие сериалы на русском языке.

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