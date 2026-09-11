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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэр Мадрида и фанат «Атлетико» Мартинес-Альмейда об Альваресе: «Я зол на него, но сейчас не так важно, должен ли он извиниться или нет. Важно, чтобы он забивал и играл хорошо»

Мэр Мадрида и болельщик «Атлетико» Хосе Луис Мартинес-Альмейда высказал свое отношение касаемо ситуации вокруг форварда клуба Хулиана Альвареса.

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