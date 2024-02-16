Новые Печатники
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Новые Печатники

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Дополнительный переход от МЦД к метро возведут в Печатниках

Новый переход соединит платформу МЦД-2 Печатники и одноимённую станцию Люблинско-Дмитровской линии. Как пояснили в пресс-службе городского Департамента транспорта, пешеходная галерея с навесом и освещением появится около выхода №8 с платформы МЦД-2 на Шоссейной улице.

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