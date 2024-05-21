Вертолет президента Ирана Раиси разбился из-за технической неисправности

Техническая неисправность стала причиной крушения воздушного судна.Причиной крушения вертолета иранского президента Эбрахима Раиси, на борту которого находился он сам, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, стала техническая неисправность.
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