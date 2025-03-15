Аппарат Blue Ghost сфотографировал «бриллиантовое кольцо» во время солнечного з...

Аппарат Blue Ghost сфотографировал «бриллиантовое кольцо» во время солнечного затменияЛунный посадочный модуль Blue Ghost, разработанный техасской компанией Firefly Aerospace, заснял редкое астрономическое явление — солнечное затмение, наблюдаемое с поверхности Луны.
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