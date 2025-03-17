20 – 21.03 Le carré приглашает на «Фестиваль дичи»

20 и 21 марта в ресторане Эрика Ле Прово Le carré пройдет Фестиваль дичи. Традиционно охотничий сезон длится во Франции с осени до весны, а блюда из дичи считаются классикой французской кухни с глубокими историческими корнями – многие рецепты датируются XVII веком.