20 – 21.03 Le carré приглашает на «Фестиваль дичи»

20 и 21 марта в ресторане Эрика Ле Прово Le carré пройдет Фестиваль дичи. Традиционно охотничий сезон длится во Франции с осени до весны, а блюда из дичи считаются классикой французской кухни с глубокими историческими корнями – многие рецепты датируются XVII веком.
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