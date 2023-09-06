Ментальные различия между россиянами и свидомыми громадянами

VG

Vasily Golov

Здравствуйте.В СССР не замечали.как развращали УССР и ее жителей.Восстановили Киев.Везли из России кирпич,цемент,мрамор и гранит. В 1950г Киев и Харьков восстановлены. Потом начали развивать экономику и сделали экономику УССР второй в Европе.Все это сделано за деньги союзного бюджета. Почти 100 лет халява поступала регулярно.Донбасс и Криворожье оторбрали у РСФСР и передали УССР.Потом Западную часть.От Румынии,Венгрии,Польши. Потои к 300- летию воссоединения подарили Крым и деньги для строительства крымского канала. Халява стала привычкой.Подай или сам отдай.По кол-ву АЭС опережала РСФСР. Самостоятельно построили одни из 4 энергоблок Ровенской АЭС.Стойка прекратилась,халява прекратилась.Сразу после провозглашения независимости.Сталин протащил УССР в члены ООН. При СССР шло выравнивание бюджетных расходов на 1 жителя.Отнимали у РСФСР и отдавали реципиентам.в т.с. УССР.Менталитет сформировался.Жить за чужой счет,все нам обязаны.В УССР не было ржаного и ржано-пшеничного хлеба.Только пшеничный.Импорт шел,но экспорта мало.Чужую валюту для ремонта Днепрогэса .Откуда пошло."Моя хата с краю".От УССР.