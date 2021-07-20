Валерия Башкирова встретит День рождения в СИЗО

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаВалерия Башкирова встретит День рождения в СИЗО Временный адвокат 18-летней студентки Валерии Башкировой общаться с журналистами не захотел. Общество попросило.Вернуться к статье577НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей КожемякоСамое место для тупорогой овцы...ННатальяПеред тем как сесть за руль, автолюбители проходят обучение и сдают экзамены, что подтверждается выдачей прав. Это подразумевает, что водитель уведомлён и обязуется соблюдать ПДД. Тогда почему убийство пешехода водителем-нарушителем, считается убийством по неосторожности. Что за бред? Требую!! Изъять подобную норму или толкование из УК. Это лазейка для отпрысков особой прослойки общества, фактически, паразитирующей на народе страны, при этом ничего не производя.СергейДура и есть дура. А не дай бог твой мужик на кого наедет не по умыслу, то же с ревнагана его кокнешь?Артем КазаковА по вашему,,каждый водитель совершивший ДТП, имел умысел на его совершение? Т.е. он( водитель) по определению имел возможность,знал о последствиях и стремился их достичь? Вы ни чего не перепутали? Умысел ,если он есть,нужно доказать.А на практике, в 99% случаев, ДТП,-это результат халатности,безалаберности, неосторожности и,стечения обстоятельств.Ну и конечно же просто тупости самого водителя и часто пострадавшего.Да,да, пострадавшие так же несут часть вины за произошедшее.Вот скажите,Наталья,Вы в курсе,что согласно ПДД,пешеходы,-это тоже участники дорожного движения и так же обязаны соблюдать правила,в части касаемой них.А в ПДД,существует раздел №4-"Обязанности Пешехода",где чётко зафиксированы ВСЕ обязанности пешехода и прописано что и как он должен делать.? Именно по этой причине,смерть пешехода наступившая в результате ДТП,трактуется УК,как смерть причинённая по НЕ ОСТОРОЖНОСТИ,т.е. без злого умыслаННатальяАртём! Ну, что Вы право. ДТП совершено сей девицей не по неосторожности, а из-за нарушения ПДД. Это же две большие разницы. Неосторожностью можно бы посчитать, будь на дороге нештатная ситуация. Здесь же явное пренебрежение ПДД. Где тут неосторожность?ННатальяСергей! А вот ты не только дурак, но и подлец. Похоже, что если бы твоя жена совершила подобное, ты бы её оправдывал. А если бы с твоими детьми случилось подобное, куда бы делось твоё сочувствие и оправдание? Включай логику!!Наталья ВодяхинаВы разве не в курсе, что при нерегулируемом переходе вступает правило - "ПРАВО ПЕШЕХОДА". Так что полностью виновата Валерия Башкирова.Артем Казаковда вообще-то -нет,не совсем так.Потому как прежде чем начать движение ,пешеход ОБЯЗАН убедится в безопасности перехода.Т.е. пешеход Обязан оценить ситуацию( плотность потока,ширину перехода.скорость транспортных средств.и т.д.) ,мало того,пешеход,так же как и водитель ТС,обязан Не создавать помех другим участникам дорожного движения. Да,конечно ,в некоторых ситуациях,у пешеходов есть преимущество. Водители в любом случае,обязаны уступать пешеходам,даже вне пешеходных переходов ,на пример при повороте на право/ на лево,или въезде/выезде с примыкающей территории.И вроде бы получается.что пешеход всегда прав.но(!) Не всегда -жив. В случае с Башкировой,безусловно она виновата,ибо нарушила сразу несколько пунктов ПДД.В частности,не соблюдала скоростной режим,она была обязана снизить скорость при подъезде к переходу.,Она двигаясь в правом ряду,обязана была остановиться и пропустить пешеходов,видя как остановилась машина в левом ряду.Про телефон ,даже говорить не приходится,так что тут вопросов нет. Я же говорил о другом,о том,что водитель не всегда имеет умысел на совершение ДТП,и объективно в значительной части случаев, ДТП,происходят так же и по вине пешеходов.Другое дело,что обычно виновным признаётся именно водитель,т.к. он по определению управляет средством повышенной опасности и соответственно спрос с него большеАртем Казакова где тут умысел?Глупость,самонадеянность,небрежность,-да,но умысла нет.Даже самый дисциплинированный водитель с огромным стажем,периодически совершает ошибки и нарушает ПДДИ самая главная ошибка,которую совершает 90 % всех водителей вообще-это вера в то,что он может полностью контролировать ситуацию,а это глубочайшее заблуждение. Ещё раз.Умысел,это когда человек осознаёт свои преступные действия,целенаправленно их совершает ,для достижения конкретных целей.То есть он желает наступления конкретного результата.Каменщик на стройке отколол и выбросил кусок кирпича,скажем с третьего этажа,ну мешал он ему. В этот момент внизу шёл рабочий и кирпич пробил ему голово,Вопрос, был ли у каменщика умысел нанести вред ,или нет?По сути он ведь нарушил требования ТБ,чем нанёс вред здоровью другого человека.Что это намеренное нарушение,халатность,или неосторожность?.Я не оправдываю Башкирову,на оборот,считаю,что она должна понести самое строгое наказание.Её вообще надо признать недееспособной и содержать до конца жизни под постоянным надзором.потому как совершенно тупая дура.Ей не то что машину ,ей пылесос ,или фен доверять нельзя,покалечит по своей тупости кого - нибудьГусЕнаСмотри, твои внуки тоже машину водят. Жизнь она такая подлая...ГусЕнаЕе никто не опраадывает. Но, плясать на костях -низко А уж как ведут себя пешеходы-вам каждый водитель столько расскажет...Рожденный СССР«Дура и есть дура. А не дай бог твой мужик на кого наедет не по умыслу, то же с ревнагана его кокнешь?» Зря Вы так. Здесь не тот случай. Сбила насмерть на пешеходном переходе. Этим всё сказано. И в данном (конкретном) случае Наталья права (ключевое слово "водитель-нарушитель").СергейАвто есть? Если "ДА", то чего трындишь "Здесь не тот случай.", а если НЕТ, то кого хрена трындишь вообще?СергейБыла бы девчонка пьяная или уколотая, то другой вопрос. А тут, жизнь, недоглядела. С другой стороны, пешеходы взрослые куда смотрели, когда дети вперёд их на самокатах из-за стоящей машины выехали.ГусЕнаСиди в траНвае и не рыпайся.Рожденный СССРИ фсё? Отрыжка замучила? Гусыня обкаканная...Рожденный СССРС 1979-го за рулём, в любое время года. Потому закрой хавало и не выёживайся, говорю о том, что знаю не по-наслышке.ГусЕнаАга, задрал ты уже, Отрыжка:)))ГусЕнаДа врешь ты...Рожденный СССРПьяная, уколотая...Долбодятел. Посмотрел бы, как ты трындел, если бы она твоих детей укатала, чучело!ГусЕнаТебя уже, Старье, нельзя пускать за руль.Рожденный СССРУймись, надоела...Наталья ВодяхинаАртём! Пожалуйста не говорите мне прописные истины. Еще раз повторяю - как только ступила нога пешехода на нерегулируемый переход машины должны останавливаться. А эта тварь летела. Мы с вами прекрасно знаем, что при скорости 40 км в час невозможно раскидать людей как кегли. И ещё - это существо будет жить сначала в СИЗО, потом на зоне, после отсидки через 5, 7, 10 лет. И через 50 лет эта тварь будет жить а мальчиков не будет. У этих погибших мальчиков могли быть дети, внуки правнуки. Но их не будет. В СССР было всё по закону. За убийство применялась Высшая мера наказания и это было справедливо и по закону. А сейчас решает всё положение в обществе и деньги. А Вы Артём знаете, что у этой твари есть подруга однокурсница и зовут её АЛИНА ЗАГИТОВА - это ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА по ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. Вот я бы на месте Загитовой сказала своей подруге отвечай по полной - если конечно она настоящая подруга.ННатальяА ещё подлее воспитывать подлых детей. Да, для родителей она дочь. Да только задумываться о её моральном облике нужно было в процессе воспитания. На то они и родители. Да и как говорится:" От осинки не родятся апельсинки", "Какие сами-такие и сани"Артем КазаковЭто прекрасно,конечно,что Вы знакомы с ПДД,и это для Вас "прописные истины",увы для подавляющего большинства наших сограждан ,это не так и правила для них "филькина грамота". Только не нужно излишней рефлексии и суждений на эмоциях. Давайте всё- таки руководствоваться нормами права,а не строить догадки и гипотезы,которые ведут прямо к ошибочности суждений и поступков,как сейчас происходит с Вами.Увы, но на скорости 40 км/ч, автомобиль массой более 700 кг( а Мазда -3, явно более этого значения) раскидает людей как кегли на раз-два, это чистая физика,ни чего более. Минимально допустимая скорость в 20 км/ч,принятая в ПДД в качестве допустимой при движении на придомовой и прилегающей территории ,принята ТОЛЬКО по тем основаниям,что на такой скорости.транспортное средство проще остановить,тормозной путь у него будет меньше и возможности среагировать у водителя выше. А раскидать "как кегли".маленьких ребятишек,вообще не проблема даже на скорости 10.или 5 км/ч.,они легче,масса у них меньше. На счёт смертной казни за убийство( по умыслу .ст.102 УК СССР), в советское время.Вы так же не правы.Не всегда ,не во всяких случаях и не для всех,применяли эту меру наказания.На пример смертная казнь,не применялась в отношении несовершеннолетних и женщин. Точнее в истории советского права .существуют всего несколько прецедентов такого рода.Сейчас уже не помню точно сколько,по моему всего дважды она применялась в отношении этих категорий граждан.Обычно давались максимально допустимые сроки заключения,вплоть до по жизненного. Что касается знакомых.друзей.,родителей и т.д.этой девицы, то мне это совершенно не известно,и совершенно не интересно. Есть факт ДТП,есть объективные показания,в т.ч. и самой виновнице.Есть нормы закона.Всё! Больше ни чего и не нужно,кроме как установить поминутно и объективно все обстоятельства и вынести соответствующий закону вердикт.По вменяемой сейчас части статьи.ей грозит до 7 лет,будут отягчающие,переквалифицируют на 6 часть, получит большеАртем КазаковЭто прекрасно,конечно,что Вы знакомы с ПДД,и это для Вас "прописные истины",увы для подавляющего большинства наших сограждан ,это не так и правила для них "филькина грамота". Только не нужно излишней рефлексии и суждений на эмоциях. Давайте всё- таки руководствоваться нормами права,а не строить догадки и гипотезы,которые ведут прямо к ошибочности суждений и поступков,как сейчас происходит с Вами.Увы, но на скорости 40 км/ч, автомобиль массой более 700 кг( а Мазда -3, явно более этого значения) раскидает людей как кегли на раз-два, это чистая физика,ни чего более. Минимально допустимая скорость в 20 км/ч,принятая в ПДД в качестве допустимой при движении на придомовой и прилегающей территории ,принята ТОЛЬКО по тем основаниям,что на такой скорости.транспортное средство проще остановить,тормозной путь у него будет меньше и возможности среагировать у водителя выше. А раскидать "как кегли".маленьких ребятишек,вообще не проблема даже на скорости 10.или 5 км/ч.,они легче,масса у них меньше. На счёт смертной казни за убийство( по умыслу .ст.102 УК СССР), в советское время.Вы так же не правы.Не всегда ,не во всяких случаях и не для всех,применяли эту меру наказания.На пример смертная казнь,не применялась в отношении несовершеннолетних и женщин. Точнее в истории советского права .существуют всего несколько прецедентов такого рода.Сейчас уже не помню точно сколько,по моему всего дважды она применялась в отношении этих категорий граждан.Обычно давались максимально допустимые сроки заключения,вплоть до по жизненного. Что касается знакомых.друзей.,родителей и т.д.этой девицы, то мне это совершенно не известно,и совершенно не интересно. Есть факт ДТП,есть объективные показания,в т.ч. и самой виновнице.Есть нормы закона.Всё! Больше ни чего и не нужно,кроме как установить поминутно и объективно все обстоятельства и вынести соответствующий закону вердикт.По вменяемой сейчас части статьи.ей грозит до 7 лет,будут отягчающие,переквалифицируют на 6 часть, получит большеСергейУбил бы нахрен. Но в данном случае дети не мои, поэтому могу быть объективным. А тебе пень старый посоветую за руль не садиться и своих отпрЫсков не сажать. А то вдруг придётся честно и откровенно в глаза им говорить, что их нужно расчленить, вы...бать, кастрировать и т.д. и т.п...СергейДа ты охренел! Я то думал... А ты сопляк!Рожденный СССРНу о чём говорить с имбицилом?ЕБЕлена Бресловатак жалко эту Валерию(совесть мучает, аж есть не может, денюху обломали в СИЗО бедняжку посадили), может расстрелять её ради гуманизма?! а что смерть за смерть, тем более 2 детей... Почему никто не пишет о страдании матерей и бабушки?! ах, ну да это другое...Александр ПятнистыйНу да-это не в счет. Это - фигня, а вот днюха молодой овцы...А по мне так не в СИЗО ее, а отдать родителям и бабушкам-дедушкам погибших детей. А там- будь, что будет. Могла бы не садится за руль или избежать аварии. ее кто заставлял наезжать на людей? А не умеешь ездить- не хрен ездить. Учись сначала, как следует и не филонь.Рожденный СССР«...Она молодая и неопытная, не стоит губить ей жизнь...» Она отняла ДВЕ!!!!!!! Её жизни мало, за жизни двух мальчишек!Александр ПоповПо хорошему бы тех. кто ей права выдавал. рядом усадитьВалентин ПоляковКак ни странно, но чаще всего ДТП с последствиями совершают опытные водители...Рожденный СССРДолжен сказать весьма спорное утверждение. Откуда опыт у 18-летней "зассыхи", сбившей пацанов? «...ДТП с последствиями совершают...» чаще всего (!) безмозглые мажоры на купленных небедными родителями резвых тачках.Вячеслав 5Возможно вы и правы.нельзя давать права.если есть сомнения.представьте какая скорость мысли требуется здесь и самое главное опыт и представьте с какой скоростью летают машины в наше время? на переходе приходится ждать-сбавит скорость или нет-вот ваш риск весь.Вячеслав 5Скорее безответственные дорогой ты наш опытный.Валентин ПоляковОтвечаю. Как и лётчики тоже. Почему-то они убеждены, что ухватили Бога за бороду...Валентин ПоляковОтвечаю. Что, русский – не родной язык, по-русски понимаете с трудом? Где у меня сказано об опыте Башкировой? У меня – о статистике! А она лукавая! Например, где-то промелькнуло, что 30% ДТП совершают нетрезвые водители. В связи с этим один шутник сказал, что трезвые водители опаснее...Рожденный СССР«У меня – о статистике!...»?!? Что опытные водители чаще попадают в смертельные ДТП? Вы, мягко (!) выражаясь, лукавите...а говоря по-русски, если вам так понятнее, лжёте. Такой статистики нет, и быть не может по определению. Кушайте - не обляпайтесь. З.Ы. «Каков привет - таков ответ!»©Артем Казаковпочему отсидит в худшем случае 3,5 года? По части ей вменяемой в худшем варианте ,получит 7 (семь) лет,а вот реально.....это сложно сказать,скорее всего по максимуму не получит,скорее всего по нижнему пределу- 5 лет,ну и плюс административка,плюс денежное возмещение.Как-то вот так в реале выходитНаталья Политова (Панова)Да, конечно, девушка виновата и должна понести наказание по закону. Две оборвавшиеся детские жизни - это ужасно... И всё же, согласитесь, это ситуация несколько иная, чем в случае с Ефремовым или блогером Билом, или как его там. Она хотя бы трезва была, да и, действительно, ещё неопытная. Наказания заслуживает Ненависти - нет.Валентин ПоляковЗначит, суд заключил её в камеру следственного изолятора! И тут-то она разрыдалась: ведь срывается празднование дня рождения в кампании друзей, такой же «золотой молоди» как она сама! Откровенно говоря, нет у меня к ней ни жалости, ни злобы. Тем более что бабушка и мать погибших детей тоже вели себя мягко говоря безответственно на пешеходном переходе. Всё же два вопроса. Во-первых, ничего не сказано о семье, о родителях. Спрашивается, почему? Во-вторых, почему в суде на не в аквариуме, не в клетке, будто это какое-то рассмотрение административного или даже гражданского дела? И не надо изображать Башкирову обиженным ребёнком: ей 18, в этом возрасте юношей призывают на военную службу, государство им оружие доверяет! Девушек не призывают ни на военную, ни на иную службу, хотя психически и физиологически они созревают на два-три года раньше, чем юноши. Однако это не учитывают ни при следствии, ни при вынесении приговоров..ТТатьянаЕхала и говорила по телефону..... Двое детей в могиле.... Нет ей оправдания и скидки не может быть никакой. Ответ держать по полной!ГусЕнаЕй еще с этим жить..ННатальяА с чем и как будут жить родители? За ссыкушку не переживайте. Ей жаль сорванное празднование своего дня рождения и лишение прав. Да и то, у неё не родители, а своего рода элитка. Подсуетятся, вытянут дитятку кровиночку, а убиты чужие дети. Боли-горя родителей убитых, родители убийцы не чувствуют.Михаил ХохловПусть благодарит суд и прокуратуру , за такое могут и жизни лишить.Рожденный СССРНе могут...нет смертной казни, к сожалению. А вот что делают саудиты с виновниками смертельных ДТП: снимают головы с плеч, буквально. https://vk.com/video180318729_456239020Михаил ХохловКровную месть никто не отменял.Рожденный СССРКровная месть? Это не у нас....к сожалению.Альбина КолесниковаТварь сгубила детей и не расстраивалась сидя дома и планы были большие, а теперь СИЗО.ВСВалентина Саржинаубила двух мальчуганов,а ведь это тоже могли бы быть другие жизни,еще поколение ,а сейчас плачет о свое загубленной жизни.Неужели свсе сойдет на так и все спустят на тормозах.Что у нас за общество стало,неужели деньги -это все.Никакой морали ,этики.Нет сученка.Вячеслав 5А что такое мораль по вашему? кто готовит людей к жизни в нашей стране? семья.школа.улица или государство.где этот источник.начала всех начал?-назовите ?ГусЕнаЧто вы истерите? Погублены три жизни. Независимо от наказания. Ей с этим жить. И чем старше будет, тем сильнее осознание.Рожденный СССРОна - не достойна жизни за содеянное. Это по совести.ВСВалентина СаржинаВсе так просто не сойдет.Господь он ведь везде.И за невинно убиенных детей получишь по полной.Не сейчас- так потом,и не удивляйся если в дальнейшем будешь уродов рожать.ВСВалентина СаржинаРассуждение о морали ,на фоне произошедших событий просто неуместно,еще напишите,что молодая девушка невиновата,ее такой воспитало общество.Да ей 19 лет,что она не соображает,что делает.Да надоел повседневный треп,"Ах какая я крутая,я на тачке крутой мчусь и мне все пофиг" Отвечать за свои поступки надо и должно.Это закон.И если вы не забыли то ,по крайней мере в моем понятии -он для всех один.Девочка-мажорка,мальчик-блогер,артист-алкаш.Закон,есть закон и он для всех один.Должна и будет сидеть.А за невинно загубленные души - будет еще и гореть в аду.Я так считаю.И верю,что так считает большинство.Комментировать
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