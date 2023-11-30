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Экс-сенатор США назвал влияние Киссинджера безграничным

Экс-сенатор США назвал влияние Киссинджера безграничным

Бывший американский сенатор-республиканец Брюс Маркс заявил 30 ноября в беседе с «Известиями», что влияние экс-госсекретаря США Генри Киссинджера было безграничным, к нему прислушивались многие политики Соединенных Штатов.

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