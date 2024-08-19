В Сети активно обсуждают новую информацию о Максиме Галкине. О том, что комик, будто бы от того, что доходы перестали совпадать с расходами, объявил о проведении своих выступлений и корпоративов, в том числе и для россиян.
Пригожин заступился за Галкина. Не по делу
Комментарии
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Светлана Петрова
Достали уже эти зажравшиеся артисты, одни жиды, как выясняется, пристроились лицедеями и живут в шоколаде, пусть едут в исраэль все и заткнутся уже, пусть там друг друга развлекают
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15 час.
Tania Еременко
Денежки имеют, как Долина , сотни миллионов... многие зажрались.
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13 час.
ВК
Вад Кук
Еврей еврею глаз не выклюет
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11 час.
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