Голы Месси и Суареса помогли «Интеру» вырвать ничью в матче с «Нэшвиллом»

«Интер» в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ вырвал ничью в игре с «Нэшвиллом». Ранним утром 8 марта в Нэшвилле (штат Теннесси, США) прошел матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором «Нэшвилл» принимал «Интер Майами» Лионеля Месси.
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