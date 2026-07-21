Путин похвалил рост инвестиций в Еврейской автономной области

В Кремле президент Путин отметил рост инвестиций на 35% в Еврейской автономной области. Губернатор Мария Костюк объяснила, что достижение связано с развитием логистики как ключевой сферы экономики региона.
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