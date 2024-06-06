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«Позиция президента Сассу-Нгессо справедлива и честна»

«Позиция президента Сассу-Нгессо справедлива и честна»

2 дня назад 153 прочитали Продолжая африканское турне, глава МИД РФ Сергей Лавров посетил еще одну бывшую французскую колонию — Республику Конго.

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