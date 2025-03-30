Выбивание остатков противника из окрестностей МАПП "Суджа" ударами FPV-дронов на оптоволокне. Украинские солдаты пытались прятаться в коллекторах, полуразрушенных траншеях и приграничных будках на КПП.
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Выбивание остатков противника из окрестностей МАПП "Суджа" ударами FPV-дронов на оптоволокне. Украинские солдаты пытались прятаться в коллекторах, полуразрушенных траншеях и приграничных будках на КПП.
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