Страна и люди
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Страна и люди

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Сияющее творение: картину Айвазовского «Девятый вал» показали после реставрации

Сияющее творение: картину Айвазовского «Девятый вал» показали после реставрации

Специалисты Государственного Русского музея завершили комплексную реставрацию знаменитой картины живописца Ивана Айвазовского «Девятый вал» и под громкие аплодисменты показали обновленный шедевр.

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