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Генсек ООН Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому

Генсек ООН Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому

Генсек ООН Антониу Гутерриш в феврале направил письма президенту России Владимиру Путину, турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и главе Украины Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море.

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