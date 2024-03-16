Генсек ООН Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому

Генсек ООН Антониу Гутерриш в феврале направил письма президенту России Владимиру Путину, турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и главе Украины Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море.
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