В ВГА Запорожья не исключили, что СБУ ликвидируют Вовк

Подозреваемая в убийстве журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк должна как можно скорее запросить убежище в посольстве РФ в Эстонии, заявил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.