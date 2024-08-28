В России подорожает мороженое

Мороженное осенью этого года из-за инфляции подорожает на 1,5-2 процента. Об этом рассказала кандидат экономических наук, завкафедрой маркетинга Университета «Синергия» Евгения Жукова в беседе с «Газетой.
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