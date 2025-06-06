В выходные дни в секторах столицы пройдут ярмарки местной продукции 

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные дни — 7–8 июня 2025 года — в столичных секторах пройдут ярмарки местной продукции с целью поддержки отечественных производителей и обеспечения горожан сезонной сельскохозяйственной продукцией, передаёт Noi.