В выходные дни в секторах столицы пройдут ярмарки местной продукции 

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные дни — 7–8 июня 2025 года — в столичных секторах пройдут ярмарки местной продукции с целью поддержки отечественных производителей и обеспечения горожан сезонной сельскохозяйственной продукцией, передаёт Noi.
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