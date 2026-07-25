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Царьград

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Минобороны РФ: более 100 военных обучились управлению FPV-дронами

Минобороны РФ: более 100 военных обучились управлению FPV-дронами

Свыше 100 военнослужащих из группировки войск "Днепр" в Запорожской области каждый месяц проходят обучение операторами FPV-дронов.

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