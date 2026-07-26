Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Приходько: четыре человека были ранены при ударе дрона ВСУ по скорой в Горловке

Приходько: четыре человека были ранены при ударе дрона ВСУ по скорой в Горловке

Глава Администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) Иван Приходько сообщил, что в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории региона пострадали четыре человека.

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