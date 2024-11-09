Валерий Леонтьев вернулся в Россию ради Игоря Крутого

Артист тем не менее заверил, что не собирается возобновлять гастрольную деятельность Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Валерий Леонтьев вернулся в Россию, где выступил на юбилейном вечере Игоря Крутого, посвященном его 70-летию.
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