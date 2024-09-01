Бобруйские спасатели и активистки Белорусского союза женщин посетили воспитанников детского дома.

В преддверии нового учебного года бобруйские спасатели вместе с активистками первичной организации Белорусского союза женщин Могилевского областного управления МЧС провели благотворительную акцию ´Соберем портфель вместе´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии