МегаФон и БЮРО 1440 договорились о подключении базовых станций к спутниковому интернету

МегаФон и российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 (входит в ИКС Холдинг), создающая собственную низкоорбитальную спутниковую группировку, заключили договор о предоставлении услуги широкополосной передачи данных.
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